Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan bir tırda şüphe üzerine arama yaptı. Tırda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 414 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen 414 cep telefonu fiyatının 700 bin lira değerinde olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.