Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığının balıkçılara verdiği zarar devam ediyor. Amatör ve profosyonel balıkçıların ağlarına, misinalarına zarar veren bu balık, yanlışlıkla tüketen kişilerin ise ölümüne neden olmuştu. Bu balığının ekonomiye kazandırılması için bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balıkları için 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi başlatmıştı.

Öte yandan balon balığının kentteki bazı sokak balıkçıları tarafından fileto şeklinde poşetlerde satıldığı ileri sürüldü.

"Son derece sakıncalı"

Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz orjinli balon balığı popülasyonunun Antalya kıyılarında artmaya devam ettiğini bildirdi.

Balon balığının hem amatör hem profesyonel balıkçıların başına bela olduğunu dile getiren Gökoğlu, “ Balon balığının sokak aralarında satıldığına dair söylemler bizimde kulağımıza geldi. Son derece sakıncalı bu durum. Yaz sıcağında torbaların içinde balıkların taşınıp, satılması sakıncalı. Halka mezgit olarak satılması son derece sakıncalı. Balığı vatandaşımız görerek ve bütün olarak almalarını tavsiye ediyoruz. Poşetler içinde filetosu çıkarılan balıkların hangi canlıya ait olduğu belli olmadığı için alınmaması gerekir.” dedi.

"Balıkçınızdan balık alın"

Balon balığının filetosunun çıkarılıp satıldığı yönünde söylemleri duyduğunu ifade eden Gökoğlu,“ Biz görmedik. Vatandaşımız bildiği balıkçısından alsın risk yaşamasın. Daha önce bu balığı tüketen vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Yaz döneminde bu balık daha" zehirli. Gonatları ve karaciğer son derece tehlikeli. Bu balığın hiç tüketilmemesi gerekir.”diye konuştu.

"Seyyar olarak satıyorlar"

Balık satışı yapan Hüseyin Demir, sokak aralarında bu satışı duyduklarını dile getirerek,“ Balon balığının yenilmeyen bir balıktır. Balon balığının filetosunu mezgit diye satıyorlar, bu çok tehlikeli. Halkın sağlığıyla oynuyorlar. Antalya’da da bu balon balığı çoğaldı. Bundan istifade edip her şeyi paraya dökmüşler, halkın sağlığıyla oynuyorlar. Balıkçı insan balon balığını hayatta tezgahına koymaz. Pazar ve tezgahlarda satılmaz. Seyyar arabalar 3-4 balık koyup balığı bilmeyen insanlara satıyorlar. Mezgit zaten çocuk balığıdır, kılçığı yoktur. İkisinin filetosu birbirine çok benzer. Bu konuda bir denetleme yapılmalıdır. Bu konuları duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Kimse satma riskine giremez"

Balık satışı yapan Özcan Ay, ise balon balığı denizde çok olduğunu fakat asla tezgahlarda yer bulmadığının altını çizdi.

Hiçbir balıkçının balon balığını satma riskine giremeyeceğini ifade eden Ay, balıkların limandan güvenli gerekli denetimlerden geçerek satışa çıkarıldığını belirtti.

Sokak arasında da balon balığının satışının yapıldığı iddialarını doğru bulmadığını ifade eden Ay, kimsenin bu riske girmeyeceğini belirtti.