Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yaylaönü Mahallesi’nin Germedere mevkiinde Mahsar E. idaresindeki traktör manevra yaparken zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Mahsar E. yaralandı. Yaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi.