Edinilen bilgiye göre, Yaylaönü Mahallesi’nin Germedere mevkiinde Mahsar E. idaresindeki traktör manevra yaparken zeytin ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Mahsar E. yaralandı. Yaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Traktör zeytin ağacına çarptı, kazada bir kişi yaralandı
06.10.2020 - 16:20 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytinlikte manevra yapan traktör zeytin ağacına çarptı kazada bir kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,traktör kazası,
736989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736989.aspx
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