Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde koronavirüs testi yapılan 142 kişiden 22'inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bir kısmı da evde karantinaya alındı.
6 kişi ise koronavirüs şüphelisi oldukları gerekçesiyle gözlem altında tutuluyor.
Silvan'da 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
07.10.2020 - 12:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 22 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 6 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.
Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde koronavirüs testi yapılan 142 kişiden 22'inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu öğrenildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bir kısmı da evde karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Silvan,
737156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737156.aspx
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