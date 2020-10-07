Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde de önlemler alınmaya devam ediliyor. Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında koronavirüs çıktığı öne sürüldü.

MÜRETTEBAT KARANTİNADA

Feribotlarda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, Covid-19 testi pozitif çıkan gemi mürettebatının da karantinada olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, kaptan ve gemi mürettebatında koronavirüs çıktığı öne sürülen Gestaş A.Ş.'den resmi bir açıklama yapılmadı.