Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un İlkadım ilçesinde Recep E. yönetimindeki 55 LD 760 plakalı aracın geri gelirken pedalı takılı kaldı. Hızla geri yönde ilerleyen araç kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen Beyza K. (17) isimli genç kız vitrinle araç arasında kalma tehlikesi geçirdi. Kaza esnasında dükkan çalışanları tarafından içeri çekilen genç kız kırılan vitrin camları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kaldırıma çıkan araç dükkan vitrininden de girerek, yaklaşık 3 bin TL değerindeki camı kırdı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri genç kızı sedyeye alarak hastaneye götürdü.



Kazayı anlatan sürücü Recep E., “Üstten araba gelince sıkıştırdı beni. Mecbur geri çekmek zorunda kaldım. Pedal takıldı. Nasip, kader yapacak bir şey yok. Yoksa bilerek onu yapar mıyım” dedi.



Sürücü Recep E. yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.