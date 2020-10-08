Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu'dan çimento yükü ile Zonguldak'a yola çıkan G.Ç. idaresindeki çekiciye bağlı dorsenin lastiği D750 Zonguldak-Ankara karayolunun 24. kilometresinde patladı. Patlama sonrası dorsede yangın meydana geldi.

Gürültü sonrası aynadan arka tarafı kontrol eden sürücü alevleri fark edince hızlıca çekiciyi dorseden ayırıp uzaklaşmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Karaman Belediyelerine ait itfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri ve trafik polisleri yangın esnasında karayolunda ulaşımı durdurdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolundaki yangın; ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.