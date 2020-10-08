Marmaris açıklarında gece saatlerinde can Salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri açık denizde sürüklenen can Salı içinde 11 göçmen ile karşılaştı.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Yunan adalarına çıktıktan sonra tekrar can salına bindirilen 11 göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.
11 göçmen can salı içinde Türk karasularına itildi
08.10.2020 - 08:43 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilen 11 göçmen Türk karasularına itilmesinin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris açıklarında gece saatlerinde can Salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri açık denizde sürüklenen can Salı içinde 11 göçmen ile karşılaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : göçmen,Yunanistan,
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