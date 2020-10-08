Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris açıklarında gece saatlerinde can Salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri açık denizde sürüklenen can Salı içinde 11 göçmen ile karşılaştı.



Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Yunan adalarına çıktıktan sonra tekrar can salına bindirilen 11 göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.