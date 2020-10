Türkiye Gazetesi

1947 yılında başladığı öğretmenlik görevini 28 yıl hizmet sonrasında 1975 yılında emekli olan Tombuloğlu, 20 Temmuz günü yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Tombuloğlu, hastanede tedavi altına alındı. 18 gün süren tedavinin ardından Bekir Tombuloğlu, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Evinde normal yaşamına dönen Tombuloğlu, evinin bahçesine diktiği meyvelerle uğraşarak, köy konağı önünde havuz başında çay içerek zamanını geçiriyor.

Yaşadığı süreci anlatan Tombuloğlu, evde bir anda rahatsızlanarak hastalığı kaptığını belirterek, "Net bir şey söyleyecek durumda değilim ama herhalde halsizlik böyle bir her zaman ki durumumdan farklı bir durumda olduğumu hissettim. Daha sonra, öksürük gibi böyle boğazımda yanmalar bir değişik durumlar hissettim. Hasta olduğumu anladım. Yatma ihtiyacı, dinlenme ihtiyacı duydum. Öylece tedavi şekli de başlamış oldu. Hastanede yattım Amasya Devlet Hastanesi’nde. Bir müddet tedavi gördüm. Toplam 18 gün oldu herhalde. Ne zaman taburcu olacağım iyileştiğimi sanıyorum falan evet. İyiye gidiyor durum. Birkaç gün sonra servise çıkacağız yoğun bakımda yattım. Daha sonrada evine döneceksin iyileşiyorsun, iyileştin falan dedi görevli hemşire. Evimde, hasta olarak birkaç gün böyle yattım. Kendimi iyi hissetmeye başladım. Daha sonra yataktan kalkmış oldum" dedi.

Korona virüsü karşı vatandaşları uyaran Tombuloğlu, "Şöyle derim, böyle şüpheli durum hissettiklerine çevrede korunsunlar mutlaka. Yaklaşmasınlar, topluma girmiş olmasınlar. Ve temizlik işlerine, hijyen işlerine önem versinler. Ellerini her zaman sık sık yıkasınlar. Çünkü her yere temas edebiliyor eller. Onun için eller sık sık yıkanmalı. Temizliğe dikkat edilmeli " ifadelerini kullandı.

Tombuloğlu, “Kesinlikle ‘bana bir şey olmaz’ sözü geçerli olmaz. Herkes o virüse yakalanabilir. Bana bir şey olmaz demekle bir şey olmaz değil, olur. Herkese bir şeyler olabilir. Virüs herkese bulaşabilir. Vatandaşlar Sağlık Bakanı’nın dediği her şeyin bir defa gerekli olduğunu kabul etmeli daha fazla onun dediklerinin de önünde bazı yanlışlar olduğunu daha çok temizliğe, hijyene dikkat etmek lazım geldiğini, toplumdan uzak kalmak gerektiğini düşünsünler. Topluma girmesinler derim. Sağlık Bakanı’nın söylediği özetle budur zaten. Toplumdan uzak kalın, kendinize bana bir şey olmaz demeyin, olabilir. Bu duyguyu her kes taşımalı” şeklinde konuştu.

Temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunan Tombuloğlu, “Maske kesinlikle toplumda korunmak için uygulanılması, kullanılması lazım gelen ciddi bir önlemdir. İnşalara saygı için, kendisine saygı için toplumun sağlığı için, bunu her insan uygulamalı. Sosyal mesafe diye kabul ettiğimiz mesafeye mutlaka insanlar uymalı. Kendi sağlığı için, toplum sağlığı için bu kuralı ihmal etmemelidir. Her vesileyle eller yıkanmalı temiz olmalı, temizliğe de son derece dikkat edilmeli. Korunmak için en önemli şey hijyendir. Kendini temiz tutarsan, hastalıktan korunmuş olursun diye düşünüyorum” diye konuştu.