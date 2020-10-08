Edinilen bilgiye göre Develi ilçesinde meydana gelen olayda Çomaklı Mahallesi yolu üzerinde bulunan İmam Hatip Lisesi bahçesinde arkadaşları ile vakit geçiren 18 yaşındaki Mustafa Sert aniden fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri müdahale etti ancak kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Sert hayatını kaybetti.
18 yaşındaki genç kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti
08.10.2020 - 10:17 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de 18 yaşındaki bir genç, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : 18 yaşındaki genç,kalp krizi,Kayseri,
737354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737354.aspx
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