Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhaniye’de tarihi Hanay Camide müezzinlik yapan 54 yaşındaki Tevfik Karakış, 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi görmekte olduğu Ayvalık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 33 yıllık din görevlisi olan Karakış’ın cenazesi Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Hanay Camii cemaati ile Karakış’ın arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazını kıldıran Müftü Mustafa Ali Işık, namaz öncesi kısa bir konuşma yaparken, namaza katılanlardan helallik istedi. Geriş Mezarlığında toprağa verilen Karakış’ın ardından çok sayıda arkadaşı dualar yaptı.