Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz 19 Eylül akşamı ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını unutmayan sürücüler ilçedeki kapalı pazar yerlerini adeta işgal etti. Ancak Aliçetinkaya, Altınova ve Küçükköy Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerlerine araçlarını park eden sürücülerin yoğunluğu kargaşayı da beraberinde getirdi. Kapalı pazar yerlerini hınca hınç dolduran otomobiller sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen pek çok sürücü otomobillerini pazar yerinden dışarıya çıkaramadı.



Ticari minibüslerin de hatalı parklar nedeniyle mahsur kaldığı kapalı pazar yerlerine polis ve belediye zabıta ekiplerinin müdahaleleri bile sorunu çözmeye yetmedi.



Araçlarını kapalı pazar yerinden dışarı çıkaramayan Kazım Arslan, Soner Demirayak, Yunus Çelik ve Rıza Beset isimli sürücüler dolu yağacak korkusuyla adeta balık istifine dönen kapalı pazar yerinde araçlarına ulaşmakta bile güçlük çektiklerini belirtti ve işlerine gidememekten yakındılar.



Aliçetinkaya Mahallesi Muhtarı Halil Gencer ise, mahalledeki araç sahiplerinin dolu yağacak korkusuyla kapalı pazar yerine akın ettiğini belirterek, "Mal canın yongasıdır. 19 Eylül akşamı yağan dolu yüzlerce aracın kaportasına zarar vermiştir. Bugünkü durumun sebebi bu korku" dedi.



Öte yandan kapalı pazar yerlerinde araçlarını park edemeyen sürücüler ise otomobillerini halı ve kilimlerle muhafaza altına almaya çalıştıkları gözlendi.