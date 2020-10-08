Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Nevşehir’de 9 Ekim Cuma günü fırtına uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli olması istendi. Yapılan açıklamada, “ 9 Ekim Cuma günü sabah saat 10.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında kuvvetli rüzgarın yanı sıra toz fırtınası beklenmektedir. Olası muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızı tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Nevşehir’e toz fırtınası uyarısı yapıldı
08.10.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir’e 9 Ekim Cuma günü için fırtına uyarısı yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nevşehir,toz fırtınası,
737411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737411.aspx
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