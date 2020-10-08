Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehirde bulunan metruk binaların yıkımları hızlandırıldı. Bu kapsamda bugüne kadar gerek belediyeye mülk sahiplerince yapılan müracaatlar, gerekse belediyenin tespit ettiği ve kamu kurum kuruluşları ile mahalle muhtarları tarafından bildirilen metruk yapılar bir bir yıkılıyor.

Son olarak da Yedişehitler Mahallesi 2935 sokaktaki 6 kişilik hak sahibinin bulunduğu üç katlı metruk bina, mülk sahiplerinin müracaatları doğrultusunda yıkıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bina yıkımını yerinde inceledi, mülk sahibi ve mahallelilerle bir araya geldi. Metruk binaların Isparta’da hoş bir görüntü vermediğini, zaman zaman nahoş olayların yaşandığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde ne kadar metruk bina varsa bunların yıkımı için bir mücadele başlattıklarını belirtti. Isparta’da 80’inci metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu metruk binaların kötü amaçlı kullanılmaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Valiliğimiz, emniyet müdürlüğümüzle birlikte bu mücadelenin içerisindeyiz.” dedi.

“Mahallelilerimiz de bu binalardan rahatsız”

Amaçlarının Isparta’nın daha güzel, modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir şekle getirmek olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Şehirler sadece yapılar yapılarak güzelleşmiyor. Bazen de yıkılarak da güzelleşiyor. Bunlarda bizim güzelleştirmek için yapmış olduğumuz çalışmalar. Mahallelilerimiz de bu binalardan rahatsız. Gece-gündüz kötü niyetli kişilerin burada bulunması, hatta yıkacağımız bu binanın içerisinde vukuatlarının olması bizleri her zaman üzmüştür. Bizlerde bu gibi yerlerin temizlenmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz” görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve yol üzerinde kalan binaların yıkılmasıyla başladıklarını da hatırlatarak, “O yıkımlarla da şehrimizi modernleştirdik, güzelleştirdik” dedi.

Mahalle sakinleri de metruk binanın yıkımından duydukları memnuniyetlerini ifade ederek, “Binaya gençler gelirlerdi, nahoş olaylar yaşanırdı. Binanın yıkımından dolayı memnunuz, Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.