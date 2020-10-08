Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Valiliği sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıda, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiler ve değerlendirmeler sonucu Cuma sabahı 09.00 - 19.00 saatleri arasında Antalya’nın Elmalı, Korkuteli, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına olabileceği bilgisi paylaşıldı. Güney yönlerden saatte 40-60 km hız ve 60-75 km hamlede gerçekleşecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşın vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada, “ Meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ve toz fırtınası gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.