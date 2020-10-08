İzmir'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görülürken, bazı ilçelerde yollar adeta göle döndü. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar İzmir merkez batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
O il için kuvvetli yağış uyarısı
08.10.2020 - 18:07 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, akşam 21.00 saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu.
Etiketler : izmir,yağış,hava durumu,
737462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737462.aspx
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