Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu'da Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki esnaf arasında araçlarını park etme sorunu nedeniyle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle park tartışmasına karışan İlhan Caba ve Ayla Caba arasında sözlü tartışma başladı.

PARK ETME KAVGASINDA POLİSİN PARMAĞINI KIRDI

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen İlhan Caba, olaya müdahale eden bir polisin parmağını kırdı. Bekçi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilen Caba, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olay yerinde bulunan Ayla Caba ise eşinin gözaltına alınmasının ardından fenalaşarak baygınlık geçirdi. Caba, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.