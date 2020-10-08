Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Erdoğdu köyünde yaşandı. 4 yaşındaki Nur Akkaya evlerinin bahçesinde oynarken üzerine bir anda evin balkon duvarı yıkılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, küçük çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nur Akkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.