İstanbul’da beklenen yağmur etkisini gösterdi. Kadıköy’de de şiddetli yağış etkili olurken, bazı yollar yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Araçlar, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.
Kadıköy’de yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı
08.10.2020 - 23:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy’de yoğun yağış etkisini gösterdi. Bazı yollar yağış nedeniyle adeta göle dönerken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Etiketler : kadıköy,yol,yağış,göl,
737506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737506.aspx
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