Sağanak yağmurdan dolayı trafik kazaları meydana geldi.
Bursa'da saat 21.00 sıralarında etkili olan şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü. Evleri ve otoparkları su basarken, Ankara-İzmir otoyolunda trafik kazaları meydana geldi. Sağanak yağış ve kaza sonrası trafik uzun süre kilitlendi.
Bursa'da sağanak yağmur hayatı felç etti
09.10.2020 - 02:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, evleri, otoparkları su bastı.
Sağanak yağmurdan dolayı trafik kazaları meydana geldi.
Etiketler : bursa,bursa yağmur,yağmur,
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