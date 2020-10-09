Karlıtepe Mahallesi Şengül Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü. Olay sonucu vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme nedeniyle bir ağaç kırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırılan ağacı keserek apartman çevresinde geniş çaplı tedbir aldı.
Kartal'da istinat duvarı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
09.10.2020 - 04:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 04:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, Kartal’da bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Duvarın çökmesi sonucu vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Etiketler : kartal,istinat duvarı,
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