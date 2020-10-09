Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karlıtepe Mahallesi Şengül Sokak'ta 6 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan istinat duvarı çöktü. Olay sonucu vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme nedeniyle bir ağaç kırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kırılan ağacı keserek apartman çevresinde geniş çaplı tedbir aldı.