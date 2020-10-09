Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan çukurun çevresini demir bariyerlerle çevirdi.Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
Küçükçekmece'de kaldırım çöktü, 2 metre derinliğinde çukur oluştu
09.10.2020 - 06:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 06:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçükçekmece'de kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle 2 metre derinliğinde çukur oluştu.
Etiketler : cennet mahallesi,kaldırım çökmesi,küçükçekmece,
737564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737564.aspx
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