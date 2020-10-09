Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok yerde ani sağanak yağışının yağması bazı yerlerde zararlara neden oldu. Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok yerde dolu yağışı bekleniyordu, ancak beklenen dolu yağışı gerçekleşmedi. Dolu yağışı uyarısı sonrası araç sahiplerini naraçlarını kapalı otoparklara götürmesi ile kapalı otoparkların kapasitesi doldu. Ancak aracını koruyamayanlar ve zarara uğrayanlar bu durumda ne yapacaklarını merakla araştırmaya başladı. İşte dolu ve yağış sonrası aracınız zarara uğradığında izlemeniz gereken yol...

Araç sahiplerinin dolu hasarı sonrası yapması gereken zorunlu kurallar var. Zorunlu trafik sigortası bu tür hasarları ödemezken, sadece kasko sigortasına sahip araç sahipleri hasarlarının ödenmesi için başvurabilir.

5 gün içinde arayın!

Kasko yaptırırken doğal afetlere karşı da teminat alınmış olması gerekiyor. Aracı doludan hasar gören kaskolu müşteriler için, Sigorta Genel Şartları ihbar süresini 5 iş günü olarak veriyor. 2017'den sonra şirketlerin çoğu süreyi uzatsa da hasar dosyasının açılması için 5 gün içinde aranması öneriliyor.

Hasarsızlık indirimi etkilenmiyor

Dolu hasarında ekspertiz göndermediklerini ve onarıma bir an önce başladıklarını belirten Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, "Mini onarım kapsamında olan hasarlar 'hasarsızlık indirimi'ni etkilemiyor, mini onarım dışında yapılan büyük hasarlar indirimi bozuyor. 2017 yılında meydana gelen dolu hasarlarında çoğu sigorta şirketi müşterilerin hasarsızlık indirimini bozmadılar" açıklaması yaptı.