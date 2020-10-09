Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Salihli-Alaşehir yolu Kabazlı Mahallesi kantar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir istikametinden, Akhisar yönüne gitmekte olan Adem Şimşek (26) yönetimindeki otomobil, tarla yolundan devlet karayoluna çıkmaya çalışan Ferhat Yalabaç idaresindeki çekiciye bağlı silobasa çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Şimşek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şimşek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kurtarılamadı. Kazayla ilgili çalışma başlatılırken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Şimşek’in Beylikli Mahallesi’nde ikamet ettiği ve Salihli’de berber olduğu öğrenildi.

