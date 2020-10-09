Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PTT şubesi önünde sıraya girerek koronavirüs salgınını unutup sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis ekipleri defalarca uyarıda bulundu.

Sıra bekleyen bazı vatandaşların yüzlerinde maske olmaması ise hem dikkatlerden kaçmadı hem de bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.