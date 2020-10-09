PTT şubesi önünde sıraya girerek koronavirüs salgınını unutup sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis ekipleri defalarca uyarıda bulundu.
Sıra bekleyen bazı vatandaşların yüzlerinde maske olmaması ise hem dikkatlerden kaçmadı hem de bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.
Adıyaman'da uyarıları dinlemeyip sosyal mesafeyi hiçe saydılar
09.10.2020 - 15:55 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Besni'de sosyal destek yardımlarının alındığı PTT şubesi önünde sıra bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.
PTT şubesi önünde sıraya girerek koronavirüs salgınını unutup sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara polis ekipleri defalarca uyarıda bulundu.
Etiketler : Adıyaman,
737689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737689.aspx
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