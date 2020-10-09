Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl Belediyesi, halen çatışmaların devam ettiği İdlib bölgesinde mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için Hayrat Vakfı işbirliğiyle yardım kampanyası düzenledi. Vakfın İnegöl temsilciliğinin hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı 25 ton un, İnegöl Belediyesi’nin lojistik desteği ile Suriye’ye ulaştırılmak üzere bugün yola çıktı. Aynı zamanda vakfın 1976’ncı yardım tırı olan un yüklü tır, cuma namazı sonrası Fatih Camii önünden dualarla uğurlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, yardım tırlarının sayısının artacağını işaret ederek “Devletimiz bugün kalben buğz etmekle yetinmeyip, gerekli yerde eliyle, gerekli yerde diliyle dış güçlere karşı her yerde bunu yapıyor. Allah devletimize zevâl vermesin. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak devletimizin aynı çizgisinde, bu şuurla, bu tür organizasyonlarda gerek organizasyon sahibi olarak gerekse ortağı olarak yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından yapılan dualar sonrası tır İdlib bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.