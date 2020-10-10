Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor. Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.