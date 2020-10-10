Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor. Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.
Hatay'daki yangına karadan müdahale sürüyor
10.10.2020 - 07:16 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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737820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737820.aspx
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