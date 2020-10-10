Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akalar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Kemal Canlı Camisi'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı. Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, camideki yedi alemin kırılarak çalındığını ifade etti. Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığına dikkat çeken Dernek Başkanı Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını isteklerini söyledi.