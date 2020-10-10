Akalar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda Kemal Canlı Camisi'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı. Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, camideki yedi alemin kırılarak çalındığını ifade etti. Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığına dikkat çeken Dernek Başkanı Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını isteklerini söyledi.
Caminin alemlerini çaldılar!
10.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde hırsızların üçüncü kez girdiği Kemal Canlı Camisi'nin yedi alemi çalındı.
Kaynak: AA
Etiketler : alem,cami,kırklareli,
737843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737843.aspx
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