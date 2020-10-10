Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Karacadağ karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karacadağ istikametinden Siverek yönüne doğru seyir halinde bulunan Ömer K. hakimiyetindeki kamyonet ile Siverek’ten Kaynak kırsal mahallesine çalışmaya giden işçilerin içinde bulunduğu otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil kamyonetin altına girdi. Otomobilin içinde bulunan 3 kişiden 2’si araçta sıkışırken, kamyonet sürücüsü de hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine İtfaiye, jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.