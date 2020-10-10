Son dakika haberine göre; Ankara'nın Kalecik ilçesi İncirlik mevkiinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika! Ankara'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı
10.10.2020 - 10:35 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Ankara'nın Kalecik ilçesi İncirlik mevkiinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Ankara,tren kazası,
737849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737849.aspx
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