Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya İmam Hatip Lisesinden 1990'da mezun olduktan sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirip 85'inci Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki amirlik kariyerine başlayan Çiftçi, Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık, ardından İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı yaptı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın özel kalem müdürlüğü ve başkan başmüşavirliği görevlerinde de bulunan Çiftçi, 2018'de Çorum Valiliği görevine atandı. Çiftçi, 24 yıllık kamu göreviyle birlikte eğitim hayatını da sürdürerek, Mülkiye'nin ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Anadolu Üniversitesinde adalet, iktisat ve uluslararası ilişkiler bölümlerini bitirdi.

Konya Selçuk Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde kamu yönetimi ve siyaset bilimi üzerine iki ayrı yüksek lisans çalışması yapan Çiftçi, eğitimini 2018 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde sürdürüyor.



Hukuktan sonra sırada üç bölüm daha var

Zorlu mülki amirlik görevlerinden artakalan zamanlarında ders çalışarak eğitimine devam eden Çiftçi, eğitim hayatını hukukun ardından tarih, edebiyat ve felsefe alanlarında sürdürmeyi planlıyor. Maaş artışı ya da kariyerinde yükselmek amacıyla değil, farklı konularda bilgi sahibi olmak istediği için öğrenme arzusuyla eğitim hayatına aralıksız devam ettiğini söyleyen Vali Çiftçi "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" hadisi, Henry Ford'un "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır. Öğrenmeyi terk eden kişi 20'sinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır" ve Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in "Hayatta her türlü hırsımı yendim, fakat öğrenme hırsımı hiç yenemedim" sözleri eğitime olan motivasyonumu artırdı. Benim için artık eğitim-öğretim bir hayat tarzı haline geldi" dedi.

"Mesaimi hiçbir zaman eğitim hayatımla karıştırmadım"

Diplomaların kendisi için bir amaç değil, edindiği bilgilerin birer sonucu olduğunu ifade eden Çiftçi "Şu anda mesleğimin 24'üncü yılını çalışıyorum. Aradan geçen süre zarfında bir yandan mesleğimi icra ettim, bir yandan da kendimi geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye devam ettim. Meslek ve eğitim hayatımı birbirine karıştırmamaya azami özen gösteriyorum. Mesai saatleri dışında ders çalışıyorum. Kendime ve aileme ayırmam gereken zamandan feragat edip sınavlara hazırlanıyorum. Devletime ve milletime harcamam gereken mesaimi hiçbir zaman eğitim hayatımla karıştırmadım" diye konuştu. Vali Çiftçi, gençlere üniversiteden mezun olduktan sonra ilgi duydukları başka bir bölümde yükseköğrenime mutlaka devam etmelerini tavsiye etti.