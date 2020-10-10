Edinilen bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi’nin mutfağında elektrikli ocağın tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yangına ilk önce hastane personeli müdahale etti. Daha sonra Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine geldi. Yangın büyümeden ve yayılmadan söndürüldü. Yangında kimsenin yaralanmadığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Hastanede elektrikli ocak tutuştu, panik yaşandı
10.10.2020 - 12:43 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Devlet Hastanesinin mutfağında çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu. Yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede söndürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : hastane,yangın,balıkesir,edremit,
737877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737877.aspx
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