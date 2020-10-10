Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması, gümrük personeli yetersizliği ve hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliği sebebiyle Türk tarafında 23 kilometre büyük araç yoğunluğu oluştu. Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.