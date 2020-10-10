İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’nda alımların yavaş olması, gümrük personeli yetersizliği ve hafta sonu yoğun olması beklenen ihracat hareketliliği sebebiyle Türk tarafında 23 kilometre büyük araç yoğunluğu oluştu. Yaklaşık bin tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu 23 kilometre
10.10.2020 - 13:17 | Son Güncelleme: 10.10.2020 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 23 kilometre kuyruk oluşturdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : tır,kuyruk,edirne,sınır kapısı,
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