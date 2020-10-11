Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin Acil Travma Bölümüne ‘göğüs darlığı ve kalp rahatsızlığı’ sebebiyle tedavi amaçlı gelen Gizem B’ye müdahale eden pratisyen hekim Musa B., iddialara göre hastaya, ‘maske takması’ konusunda ikazda bulundu. Gizem B.'nin de doktora, ‘ateşimi ölçmeden bana maske taktırmaya çalışıyorsun’ cevabını verdiği ileri sürülürken, bu sırada hastanın yanında bulunan kocası Özgür Ş’nin doktora önce hakaretler savurduğu ve ardından sedye önünde bulunan masayı kırdıktan sonra yanında bulunan bıçak ile doktora saldırdığı iddia edildi.

Doktor saldırıdan yara almadı

Bıçaklı saldırının ardından doktor Musa B., polis ekiplerinden yardım istemek amacıyla ‘Beyaz Kod’ verirken, güvenlik görevlilerince olaya müdahale edildi. Şüpheli şahıslar hastaneden çıkmak üzereyken olay hakkında bilgilendirilen hastane polisi Salih A., şahıslar hastaneden çıkmak üzereyken Gizem A’dan suç aleti bıçağı teslim aldı.

Polis tarafından takviye ekip istenmesi üzerine adrese gelen ekipler tarafından Gizem B., Özgür Ş'i ve Gizem B’nin babası Mehmet Ali G., yakalanarak gözaltına alındı.