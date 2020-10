Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her gün fabrika içerisinde yer alan bölüm çalışanları ayrı ayrı, ayda bir kez de toplu olarak tüm fabrika çalışanları fabrika bahçesinde birlikte sabahları egzersiz yapıyor. Çalışanlar, pandemi sebebiyle sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek her sabah egzersiz için yerlerini alıyor. Çalışanlar, egzersiz konusunda kendilerini yönlendiren spor uzmanının verdiği direktifler doğrultusunda vücutlarına esneklik kazandırabilecek hareketleri koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bu uygulamanın uzun zamandır devam ettiğini ve şirket kültürü haline geldiğini ifade eden Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, bu hareketlerin çalışanların sağlığı için olduğunu belirtti. Çalışanların sabah daha mutlu bir şekilde iş başı yapmalarını amaçladıklarını ifade eden Kanca, başlattıkları uygulamanın işçiler üzerindeki etkilerinin gözle görülür şekilde yansıdığını dile getirdi.

“Japonya'dan örnek aldık"

İş seyahati için gittiği Japonya’da işçilerin spor yaptığını görünce örnek aldığını belirten Kanca "Aslında bu bizim özellikle Japon tipi üretim dedikleri, özellikle Toyota’nın geliştirdiği sistem. Yıllarca bunu bize anlatıyorlardı, biz de derslerde okuyorduk, eğitimlerde okuyorduk, televizyonlarda, filmlerde, belgesellerde görüyorduk. Sonra ben bir zaman Japonya’ya gittim. Kaldığım otelin 25’inci katından aşağıya baktığımda otelin bahçesindeki inşaat işçilerinin sabahleyin bir daire içerisinde toplanıp spor yaptıklarını gördüm. O zaman fiilen bunu gördüm ve dönünce dedim ki Kanca’da bunu uygulayalım diye düşündük, zaten hazırdık’’ dedi.

"Ayda bir sefer dışarıda topluca yapıyoruz’’

Isınma ve egzersiz hareketlerinin her gün fabrika içerisinde yapıldığını ve ayda bir sefer hava durumuna göre dışarıda toplu egzersiz yapıldığını ifade eden Kanca “Aslında her gün işe gelen arkadaşlarımız işe başlamadan önce kendi takımlarıyla beraber fabrikanın içerisinde bir alanda sabah ısınma hareketleri yapıyor. Aynı zamanda o arkadaşların birbirlerini görmesi, yüzlerine bakması ve onların lideri olan takım liderinin de onlara sağlıklı mısın, iyi misin, bugün durumun nasıl diye sorması anlamına geliyor. Biz çok faydasını gördük, bunu her gün şirkette uyguluyoruz. Havaların güzel olduğu dönemde yani bahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde ayda bir gün dışarıda topluca yapıyoruz, bütün arkadaşlarımız 600-700 kişi beraber. Tabii şu andaki pandemi koşullarında maskeli ve mesafeye uygun bir şekilde yapıyoruz. Açık havada güzel de oluyor hep beraber, birbirimizi görüyoruz. Bence çok güzel oluyor. Aslında Türkiye genelinde bu iş yaygınlaşmalı, sadece şirketlerde değil bence öğretim kurumlarında, okullarda, üniversitelerde olmalı, insanın çok olduğu yerde olmalı. Bu iletişimi arttırıyor, insanların birbirini görmesini arttırıyor" şeklinde konuştu.