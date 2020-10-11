Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Söke-Didim karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (21) yönetimindeki otomobil, H.G. (56) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile motosikletten yol kenarına savrulan H.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.