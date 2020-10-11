Kaza, Söke-Didim karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. (21) yönetimindeki otomobil, H.G. (56) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile motosikletten yol kenarına savrulan H.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Söke'de motosiklet sürücüsü feci şekilde öldü
11.10.2020 - 14:39 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : motosiklet,ölü,aydın,söke,
738145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738145.aspx
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