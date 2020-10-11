Edinilen biliye göre, Kavaklıdere ilçesi Derebağ Mahallesindeki mermer ocağı işletmesinde 07 DDP 46 plakalı kamyona molozları yükleyen Mustafa Bulut, yüksek ber tepeden molozları boşaltırken kamyonunu kaydırdı. Uçuruma sürüklenen kamyonun sürücüsü araçtan fırlayarak kayalıklara düştü ve kazada yaşamını kaybetti.
Kavaklıdere’de korkunç kaza: 1 ölü
11.10.2020 - 16:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde mermer ocağı işletmesinde moloz dökümü sırasında kamyonu kaydıran 58 yaşındaki Mustafa Bulut kazada yaşamını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,
738163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738163.aspx
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