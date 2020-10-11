Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'ndeki boş bir arazide patlama meydana geldi. Patlamada olay yerinden geçen bir kişi elinden yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının sebep olduğu belirlendi. Patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının da yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Mersin'de patlama: Bir yaralı
11.10.2020 - 16:32 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi elinden yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : patlama,mersin,ses bombası,yenişehir,
738168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738168.aspx
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