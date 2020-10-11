Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 91 yaşındaki Zeynep Demircioğlu yattığı kanepeden düşerek yaralandı. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.