Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 91 yaşındaki Zeynep Demircioğlu yattığı kanepeden düşerek yaralandı. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şoke eden olay... Kanepeden düşüp öldü!
11.10.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da kanepeden düşerek yaralanan yaşlı kadın ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 91 yaşındaki Zeynep Demircioğlu yattığı kanepeden düşerek yaralandı. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Demircioğlu, ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler : kanepe,ölüm,samsun,
738196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738196.aspx
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