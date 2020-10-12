Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her biri aslında gönül elçisi... Salgın, yağmur, çamur, soğuk nedir bilmiyorlar. Tek amaçları var, büyük bir fedakârlıkla hazırlanan gazeteyi abonelerimize ulaştırabilmek... Dün kutlanan (11 Ekim) Dünya Gazete Dağıtıcıları Günü'nde onları unutmak olmazdı. Basın sektörünün isimsiz kahramalarının bu özel günlerini kutlar, verdikleri emekler için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız!.. Merak edenler için de dağıtıcılığın kısa bir tarihini verelim. İlk çağlarda Roma’da duvar gazeteleri (fırınlanmış kil tabletler) ile başlayan dağıtım işi, 15. yüzyılda matbaanın bulunmasıyla farklı bir boyut kazandı. Osmanlıda ilk Türkçe gazete, devlet yönetiminde 1831’de çıkarılan Takvîm-i Vekâyi idi. Posta yoluyla sadece devlet büyüklerine, bilim adamlarına, yüksek rütbeli memurlara, taşradaki yöneticilere ve elçiliklere gönderiliyordu. 1862'de dağıtıcılık meslek olmaya başladı. Türkiye gazetesi ise, elden dağıtım modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı.