Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezine 56 kilometre uzaklıktaki İran sınırında bulunan Esendere beldesine bağlı Yılmaz ve Gözlüce mahalleleriyle Soğanlı ve Yamaç mezrasında yaşayan yaklaşık 80 öğrenci, köyün yanında bulunan yüksek rakımlı tepeye çıkarak EBA’ya bağlanıyor. Çıktıkları tepede sosyal mesafe kuralına uyarak oturan öğrenciler, burada EBA’ya bağlanarak derslerini takip etmeye çalışıyor. Köyün öğrencileri, kış mevsimi gelmeden yaşanan bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Yılmaz Mahallesi Muhtarı Mahküm Karael, mahallelerde yaklaşık 80 öğrenci bulunduğunu belirterek, “Bu öğrencilerimizin bir kısmı Esendere’ye gidiyor, bir kısmı ise Güvenli köyüne gidiyor. Buranın kışı sert olduğu için öğrencilerimize bu konuda yardımcı olmak gerekir. Burada telefon şebekeleri çekmediği için öğrencilerimiz baya zorlanıyorlar. Öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamaları için GSM operatörlerinin köyümüze baz istasyonu kurmasını istiyoruz. Bu çocuklar ülkenin gelecekleri, bunlara en iyi şekilde katkı sağlanmalıdır. Bu şebeke sıkıntısını gidermek için herhangi bir GSM operatörü gelirse baz istasyonu için yer hibe edeceğiz. İnşallah Hakkari Valimiz ve Yüksekova Kaymakamımız yaşanan şebeke sıkıntılarını kısa sürede giderir. Şimdiden hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

3 öğrenci velisi İsa Sevinç de, öğrencilerin her gün zorluk içerisinde EBA sistemine girmek için tepeye çıktıklarını belirterek, “Burada büyük bir şekilde şebeke sıkıntısı çekiyoruz. Buranın kışı sert geçiyor. Onun için kış gelmeden bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz. Muhtarımızın dediği gibi eğer buraya bir baz istasyonu kurulursa yer kesinlikle hibe edilecektir. Biz kendi vatandaşlarımızla da konuştuk. İnşallah geldiklerinde muhtarımızın girişimleri ile kendilerine her şekilde yardımcı olacağız. Burada Hakkari Valimiz, Yüksekova Kaymakamımızdan tek talebimiz şebekenin getirilmesi için bize destek versinler” diye konuştu.