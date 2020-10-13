Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen cezaevi firarisi T.Y.S (36), Kılıç Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanacağını anlayınca kız arkadaşıyla 5. kattaki pencereden sarkarak polise direndi. İtfaiye ekipleri, T.Y.S. ve kız arkadaşının pencereden atlaması ihtimaline karşı branda kurdu. İkna çabaları sonucu kadın eylemine son verdi, T.Y.S ise yaklaşık 5 saat boyunca eylemini sürdürdü. Bulunduğu yere su ve yemek isteyen T.Y.S, annesinin gelmesiyle eylemine son verdi.

Polis ekiplerince evde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.