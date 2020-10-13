Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında alkollü olduğu öne sürülen Ş.K'nin (28) denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren kadını sudan çıkardı.Ş.K, 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.