Alınan bilgiye göre, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında alkollü olduğu öne sürülen Ş.K'nin (28) denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren kadını sudan çıkardı.Ş.K, 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.
Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis zor kurtardı
13.10.2020 - 07:35 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Konak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler : izmir,izmir boğulma,
738483 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738483.aspx
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