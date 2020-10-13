Mehmet Şahin (52) yönetimindeki briket yüklü tır, Sorgun-Çekerek kara yolu Veliöldük köyü yakınlarında, Ali Çelik (21) idaresindeki otomobille çarpıştı. Otomobil sürücü Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü ise 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Çelik'in yakınları gözyaşı döktü.