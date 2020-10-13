Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 822. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Salih B. (39) kendini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna astı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Salih B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bunalıma girdi, kendini doğalgaz borusuna astı
13.10.2020 - 10:22 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, kendini doğalgaz borusuna asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 822. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Salih B. (39) kendini mutfakta bulunan doğalgaz borusuna astı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Salih B.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler : bunalım,doğalgaz,intihar,
738516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738516.aspx
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