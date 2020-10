Türkiye Gazetesi

Kayseri Şehir Hastanesi’nde geliştirilen aşının uygulanmasında Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Covi-2 aktif aşı Sorumlu Araştırmacı Doktor Ayşin Kılınç Toker, Pandemi Servisi çalışanı Şerife Dursun ve hastane yönetimi hazır bulundu. Yapılan aşının yan etkilerini ve etkinliğini yapılacak takip sonrası öğrenmeye çalışacaklarını söyleyen Çelik “Sars koronavirüs 2 aşısı, Çinliler tarafından üretilmiş, Faz 1, 2 çalışmaları tamamlanmış ve insan deneylerine geçilmiş bulunmakta. Dünyada Brezilya’da ve diğer bazı ülkelerde 5-6 bin kişiye kadar bunlara aşı yapıldı. Türkiye’de bu ülkelerden bir tanesi. Bu Faz 3 çalışmasını ülkemizde de bakanlığımızın öncülüğünde yapmaktayız. Dolayısıyla Kayseri Şehir Hastanesi olmak üzere bizde bu çalışmaya dahil olduk. Hem sağlık çalışanlarında hem de vatandaşımızda bu aşıyı yapmaya başlayacağız. Aşı tam zayıflatılmış bir sars koronavirüsün tam hücre yapısını içeriyor. Dolayısıyla bu aşı ile etkinliğini, yan etkileri var mı? Yok mu? Olası yan etkileri ne olabilir? Bunları görmeye çalışacağız. Hastanemiz de ilk olarak gönüllü sağlık çalışanlarını almaya başladık. Bunların arasında hastalığı henüz geçirmemiş, bu hastalıktan hiç muzdarip olmamış, herhangi bir altta yatan bağışıklık bozukluğu, kanser, lösemi, lenfoma benzeri hastalıkları olmayan yani antikor gelişimine iyi yanıt verebilecek kişilerimizi bu çalışmaya dahil edeceğiz. Dolayısıyla hastanemizde bugün sabah 2-3 arkadaşımıza yapıldı. Öğleden sonra da 1 hastamıza aşımız yapılacak” dedi.

Aşı vurulan gönüllülerin aşı takip kartları ile 1 yıl boyunca takip altına alınacağını söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Covi-2 aktif aşı Sorumlu Araştırmacı Doktor Ayşin Kılınç Toker de “Takip için hastalarımıza merkez numarasını da yazacağımız, kişinin gönüllülük numaralarını da yazacağımız bir takip kartı vereceğiz. Bu kartın içerisinde kişi aşı tarihinden itibaren, kişi gece gündüz olmak şeklinde ateş takibini, ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi her hangi bir yakınması olup olmadığını kaydedecek ve her takipte kartı bize geri getirecek. Ayrıca kişinin 7-24 ulaşabileceği telefon numarası da bu kartın üzerinde mevcut. Bu şekilde de her hangi bir problemi olduğunda, direk canlı iletişim ile bizim takibimize geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Hiçbir aşının insan hayatını virüs kadar tehlikeye atamayacağını belirten Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun, sözlerine şu şekilde devam etti: “ Her hangi bir sorunum yok kendi isteğimle vuruldum. Birilerine faydamız olacaksa çok memnunum bunu hem kendim için hem de işimin devamlılığı için sürdürmeyi düşündüm. Bu zamana kadar yapılan hiçbir aşının riski görülmemiştir. Hiçbir aşı covid kadar insan hayatını riske etmeyecektir.”