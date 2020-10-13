Silvan ilçesi Bahçelievler Benzilik mevkiinde ikamet eden Ferhat Y. (18) isimli genç dün gece yarısı saat 01.00 sıralarında metruk binada boynundan asılmış şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ferhat Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a sevk edildi. Ölümü şüpheli bulan polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Silvan'da metruk binada erkek cesedi bulundu
13.10.2020 - 12:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, tavana iple asılmış halde erkek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : silvan,diyarbakır,ölüm,
738558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738558.aspx
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