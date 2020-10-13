Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'ndeki bir düğün konvoyunda meşaleler eşliğinde tabancalar havaya ateşlendi. Gelin arabasının da bulunduğu konvoy trafiğin olduğu kavşakta durdu. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, konvoydaki kalabalığın araçlarından inerek meşale yakmaya başladığı ve bazı kişilerin tabancalarıyla havaya ateş ettiği görüldü. Bu sırada konvoydaki gençlerden birinin ‘Serkan ben sıkacağım’, konvoyu görüntüleyen bir vatandaşın da ‘korona halay çekiyor’ sözleri görüntülere yansıdı.