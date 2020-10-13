Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necmettin Karataş idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarından şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
9 kişilik ailenin bulunduğu araç şarampole uçtu: 2 yaralı
13.10.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde Girlevik Şelalesinden dönen 9 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzincan,kaza,
738605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738605.aspx
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