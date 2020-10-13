Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kürtün ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Er Ercan Ordu Operasyonunda arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir depo tespit eden jandarma ekipleri tarafından depoda çeşitli miktarlarda yaşamsal malzeme ve motor yağı bulundu.

Öte yandan Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede operasyonlarının sürdüğü bildirildi.